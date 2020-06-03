PAKİSTAN'DA HAKLARINDA 'ÖLÜM' KARARI VERİLDİĞİNİ SÖYLEYEN ÇİFT, TÜRKİYE'YE SIĞINDI EDİRNE'den yasadışı geçtikleri Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanıp, zorla geri gönderilen Pakistanlı Hira Lal (22), eşi Saced Mahliki(30) ve 6 aylık çocuklarına Türkiye sahip çıktı.

EDİRNE'den yasadışı geçtikleri Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanıp, zorla geri gönderilen Pakistanlı Hira Lal (22), eşi Saced Mahliki(30) ve 6 aylık çocuklarına Türkiye sahip çıktı. Edirne'de sağlık kontrolünden geçirilen ve ihtiyaçları karşılanan çift, kaçarak evlendikleri için ülkelerinde ailelerinin hakkında töre gereği ölüm kararı aldığını söyledi. Hira Lal, " Bize Türkiye'de çok iyi davrandılar. Bizim törelerimiz var ve töreye göre ailenin istediği biriyle evlenmek zorundasın. Eğer evlenmez başkasına kaçarsan bunun cezası ölüm. Biz de kaçarak canımızı kurtardık" dedi.

Edirne'de yasadışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalanıp, Türkiye'ye 6 aylık çocuklarıyla birlikte geri gönderilen Pakistanlı çiftin dramı ortaya çıktı. Pakistan'da beşik kertmesi dayısının oğlu ile evlendirilmek istenen Hira Lal, ailesine karşı gelip aşık olduğu komşusunun oğlu Saced Mahliki'ye kaçtı. Aile meclisinin töre gereği haklarında ölüm kararı verdiği çift önce Afganistan'a oradan da İran üzerinden Türkiye'ye kaçtı. Türkiye'de doğan çocukları 6 aylık Muhammed ile Fransa'ya gitmek için Edirne'de Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollardan Yunanistan'a geçen çifti, Yunan askerlerine yakalandı. Yunanistan, çifti 'uluslararası hukuka aykırı olarak' Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye zorla gönderdi.

Edirne'de güvenlik güçlerine sığının çift, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra temel ihtiyaçları karşılandı.

'TÖREYE GÖRE ÖLÜM CEZASI ALDIK'

Beşik kertmesi dayısının oğlu ile evlenmediği için ailesi tarafından ölüm cezasına çarptırıldığını söyleyen Hira, "Beni ailem dayımın oğlu ile nişanladılar ve onunla evlendirmek istediler. Saced'i istemediler. Ben dayımın oğlu ile evlenmek istemediğimi söylediğim halde ailem beni zorla nişanladılar. Bizim törelerimiz var ve töreye göre ailenin istediği biriyle evlenmek zorundasın. Eğer evlenmez başkasına kaçarsan bunun cezası ölüm. Bizde kaçarak canımızı kurtardık. Bizim hiç bir planımız da yoktu. Afganistan'a kaçtık ve ailem peşimize düştü. Yaklaşık 7 ay orada kaldık ve bizim orada olduğumu öğrendiler. Fransa'ya gitme karara aldık bunun için önce Türkiye'ye geldik. Bir süre İstanbul'da yaşadık. Yaklaşık 2 yıl İstanbul'da kaldığımız süre içinde 6 aylık olan oğlumuz Muhammed dünyaya geldi. Bize Türkiye'de çok iyi davrandılar. Ben eşimi çok sevdim ve ölümü bile göze alarak onunla kaçtım" dedi.

'TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Eşini çok sevdiğini söyleyen Saced Maliki ise eşinin ailesinin kendisini de ölümle tehdit ettiğini belirterek, "Eşimi başkasıyla evlendireceklerdi ve onu çok sevdiğim için birlikte kaçma kararı aldık. Bizim orada töre var ve bende onu çok sevdiğim için kaçırdım. Bizi ölümle tehdit ettiler ama biz yinede kaçtık. Önce Afganistan'a gittik ve burada 7 ay kaldık. Bizi orada olduğumuzu öğrendiler oradan da kaçarak İran üzerinden Türkiye'ye geldik. Çok sevdim kendisi çok güzel bir kadın ve ben ona aşığım. Artık Türkiye'de yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA