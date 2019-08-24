Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 2 ölü

24.08.2019 14:32

DERA ISMAIL Pakistan'ın kuzeybatısındaki Daraban Kalan bölgesinde, bir güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Polis yetkilisi Tarık Han, Daraban Kalan'da silahlı 8 kişinin güvenlik noktası yakınlarına motosikletlerle gelerek etrafa rastgele ateş açtığını belirtti.

Han, saldırganların açtığı ateşte yakınlarda bulunan bir gaz istasyonundaki 2 sivilin öldüğünü, bazı sivillerin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi.

Pakistan, Taliban, El-Kaide ve diğer terörist grupları askeri operasyonlarla temizlediğini iddia etse de ülkede terör saldırıları aralıklarla meydana geliyor.

Kaynak: AA