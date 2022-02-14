Pakistan'da güvenlik noktasına intihar saldırısı girişimi engellendi - Haberler
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Pakistan'da güvenlik noktasına intihar saldırısı girişimi engellendi

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da güvenlik noktasına intihar saldırısı girişimi engellendi

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik noktasına intihar saldırısı girişiminin engellendiği bildirildi.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik noktasına intihar saldırısı girişiminin engellendiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, bir teröristin Dossali kasabasında güvenlik noktasına intihar eylemi girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, intihar saldırısı girişiminde bulunan teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Teröristin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Belucistan'da 2 Şubat'ta, silahlı kişilerin orduya ait iki noktaya düzenledikleri saldırı sonrası çıkan çatışmalarda 9 asker hayatını kaybetmiş, 20 saldırgan öldürülmüştü.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesinde 6 Şubat'ta, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda bir canlı bomba etkisiz hale getirilmişti. Canlı bombanın Pakistan Talibanı (TTP) üyesi olduğu belirtilmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Veziristan, Pakistan, İntihar, Güncel, Haberler

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