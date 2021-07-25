Pakistan'da güvenlik güçlerine ait aracın dereye düşmesi sonucu 4 asker öldü
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Pakistan'da güvenlik güçlerine ait aracın dereye düşmesi sonucu 4 asker öldü

Pakistan'da güvenlik güçlerine ait aracın dereye düşmesi sonucu 4 asker öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerine ait aracın dereye düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 3'ü asker 4 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerine ait aracın dereye düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 3'ü asker 4 kişi yaralandı.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Azad Cammu Keşmir Yasama Meclisi seçimlerinde güvenliği sağlamak için bölgeye giden askeri bir aracın Nilam Vadisi yakınlarında dereye düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazada 4 askerin hayatını kaybettiği, 3'ü asker 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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