Pakistan'da güvenlik güçleri 7 saldırganı etkisiz hale getirdi - Haberler

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Pakistan'da güvenlik güçleri 7 saldırganı etkisiz hale getirdi

AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da güvenlik güçleri 7 saldırganı etkisiz hale getirdi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla 7 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla 7 saldırganı etkisiz hale getirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Turbat bölgesinde saldırganların gizlendiğine dair istihbarat alındığı ve bölgeye operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışma sonucu 7 saldırganın etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Güvenlik güçleri, Pakistan, Güncel, Haberler

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