Pakistan'da güvenlik güçleri 7 saldırganı etkisiz hale getirdi
AA - Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla 7 saldırganı etkisiz hale getirdi.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonla 7 saldırganı etkisiz hale getirdi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Belucistan'ın Turbat bölgesinde saldırganların gizlendiğine dair istihbarat alındığı ve bölgeye operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışma sonucu 7 saldırganın etkisiz hale getirildiği ve çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.
Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel