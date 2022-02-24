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Pakistan'da güvenlik güçleri 7 saldırganı etkisiz hale getirdi

AA, Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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Pakistan'da güvenlik güçleri 7 saldırganı etkisiz hale getirdi

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerinin 7 saldırganı etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerinin 7 saldırganı etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'nın Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçlerinin saldırganlara yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 6 saldırganın güvenlik mensuplarınca etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Belucistan'ın Sambaza bölgesinde de güvenlik güçleri düzenledikleri operasyonda bir saldırganı öldürdü.

Pakistan ordusunun dünden bu yana etkisiz hale getirdiği saldırganların sayısı 19'a yükseldi.

Dün Belucistan'ın Hoshab bölgesinde 10, Hayber Pahtunhva'nın Dera İsmail Han bölgesinde de 2 saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Güvenlik güçleri, Veziristan, Pakistan, Güncel, Haberler

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