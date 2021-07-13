Pakistan'da güvenlik güçleri 3 teröristi etkisiz hale getirdi
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada biri yüzbaşı 2 asker hayatını kaybetti, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada biri yüzbaşı 2 asker hayatını kaybetti, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Kurram bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.
Çatışmada biri yüzbaşı 2 askerin yaşamını yitirdiği, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi verilmedi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı