Pakistan'da güvenlik güçleri 3 teröristi etkisiz hale getirdi
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Pakistan'da güvenlik güçleri 3 teröristi etkisiz hale getirdi

Pakistan'da güvenlik güçleri 3 teröristi etkisiz hale getirdi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada biri yüzbaşı 2 asker hayatını kaybetti, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada biri yüzbaşı 2 asker hayatını kaybetti, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, eyaletin Kurram bölgesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada biri yüzbaşı 2 askerin yaşamını yitirdiği, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi verilmedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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