Pakistan'da gaz tüpü patladı: 3 ölü
Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan bir evde gaz tüpünün patlaması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan bir evde gaz tüpünün patlaması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Pencap eyaleti Lahor kentinde bulunan bir evde gaz tüpü patladı. Patlama sonucu 1'i kadın olmak üzere en az 3 kişi hayatını kaybetti. Tüpün içindeki gazı doldurmak için kullanılan silindirin patlamasıyla meydana gelen olayda, yaralıların da olduğu bildirildi.
Öte yandan yetkililerce patlamanın çok güçlü olduğu ifade edildi.
(Abid Mazhar/ İHA)
Haber Videosu: Pakistan'da gaz tüpü patladı: 3 ölü