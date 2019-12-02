Pakistan'da gaz tüpü patladı: 3 ölü
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Pakistan'da gaz tüpü patladı: 3 ölü

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan bir evde gaz tüpünün patlaması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.

02.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:14
Pakistan'da gaz tüpü patladı: 3 ölü

'ın Pencap eyaletinde bulunan bir evde gaz tüpünün patlaması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.


Pakistan'ın Pencap eyaleti kentinde bulunan bir evde gaz tüpü patladı. Patlama sonucu 1'i kadın olmak üzere en az 3 kişi hayatını kaybetti. Tüpün içindeki gazı doldurmak için kullanılan silindirin patlamasıyla meydana gelen olayda, yaralıların da olduğu bildirildi.


Öte yandan yetkililerce patlamanın çok güçlü olduğu ifade edildi. - LAHOR

Kaynak: İHA
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