Pakistan'da gaz tüpü patladı: 3 ölü

02.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:14

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan bir evde gaz tüpünün patlaması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.



Pakistan'ın Pencap eyaleti Lahor kentinde bulunan bir evde gaz tüpü patladı. Patlama sonucu 1'i kadın olmak üzere en az 3 kişi hayatını kaybetti. Tüpün içindeki gazı doldurmak için kullanılan silindirin patlamasıyla meydana gelen olayda, yaralıların da olduğu bildirildi.



Öte yandan yetkililerce patlamanın çok güçlü olduğu ifade edildi. - LAHOR

Kaynak: İHA