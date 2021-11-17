Son dakika haberleri! Pakistan'da gaz tüpü patladı: 1 ölü

Pakistan'daki gaz tüpü patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, içinde çocukların da bulunduğu 6 kişi ise yaralandı.

Pakistan Lyari'deki çok katlı bir binada tüp patladı. Olayda, 1 kişi hayatını kaybederken aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi ise yaralandı. Patlamanın meydana geldiği çok katlı binada polis merkezi de bulunuyor.

Binanın bir kısmının hasar aldığı bildirilirken, polis patlamanın nedeninin henüz kesinleşmediğini fakat gaz kaçağından şüphelendiklerini ifade etti.

Yaralıların en yakın hastaneye sevk edildiği de açıklandı.

(Abid Mazhar/İHA)