Pakistan'da Gaz Hattında Patlama: 4 Ölü
Pakistan'da gaz hattında meydana gelen patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaydetti.
Pakistan'da gaz hattında meydana gelen patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaydetti.
Patlamanın Belucistan eyaletinde bulunan Dera Bugti bölgesinde meydana geldiği belirtildi.
Patlamanın bir gaz tesisi yakınında yaşandığı, patlamada bölgede çalışan 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel basın patlamayı Baloch Özgürlük Kaplanları adlı bir grubun üstlendiğini duyurdu.
Kaynak: DHA