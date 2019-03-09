Pakistan'da Gaz Hattında Patlama: 4 Ölü
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Pakistan'da Gaz Hattında Patlama: 4 Ölü

Pakistan'da gaz hattında meydana gelen patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaydetti.

Pakistan'da Gaz Hattında Patlama: 4 Ölü

Pakistan'da gaz hattında meydana gelen patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaydetti.

 

Patlamanın Belucistan eyaletinde bulunan Dera Bugti bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

 

Patlamanın bir gaz tesisi yakınında yaşandığı, patlamada bölgede çalışan 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel basın patlamayı Baloch Özgürlük Kaplanları adlı bir grubun üstlendiğini duyurdu.

Kaynak: DHA
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