Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor
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Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor

Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pakistan'ın Karaçi ve Lahor kentlerinde, yüzlerce kişi Filistin'e destek protestosu düzenledi.

Pakistan'ın Karaçi ve Lahor kentlerinde, yüzlerce kişi Filistin'e destek protestosu düzenledi.

İsrail güçlerinin, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, aralarında Pakistan'ın da bulunduğu birçok ülkede Filistin'e destek gösterileri sürüyor. Pakistan'ın Karaçi ve Lahor kentlerinde, yüzlerce kişi Filistin'e destek protestosu düzenledi. İsrail'in saldırılarını kınayan ve tepki gösteren protestocular, sık sık Filistin'e destek sloganları attı. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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