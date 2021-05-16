Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Karaçi kentinde İmamia Öğrenci Örgütü tarafından Filistin'e destek protestosu düzenlendi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde İmamia Öğrenci Örgütü tarafından Filistin'e destek protestosu düzenlendi.

İsrail güçlerinin, Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, aralarında Pakistan'ın da bulunduğu birçok ülkede Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor. İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırıların ardından İmamia Öğrenci Örgütü, Karaçi kentinde Filistin'e destek protestosu düzenledi. Göstericiler, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar ve pankartlar açarken, ellerinde Filistin bayrakları taşıdı. İsrail'in Filistinlilere yönelik zulümlerinin şiddetle kınandığı protestoda, uluslararası toplumun İsrail'in Filistin topraklarını ve halkını bombalamasına engellemesi talep edildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) yaptığı konuşmada, İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçların cezasını çekmesi gerektiğini, Filistin halkına ve mülklerine yönelik devam eden saldırganlığı durdurmak için acil adımlar atılması çağrısında bulundu.

Öte yandan Adalet Hareketi Partisi'nin destek çağrısına kulak veren yüzlerce kişi, Pakistan'ın Karaçi ve Lahor kentlerinde 14 Mayıs'ta sokaklara dökülmüş, Filistin'e destek gösterisi düzenlemişti.

(Abid Mazhar/ İHA)

Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor
Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor
Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor
Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor
Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor
Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'den İsrail-Filistin krizinin çözümü için 'diplomatik girişimleri sürdürüyoruz' açıklaması
ABD'den İsrail-Filistin krizinin çözümü için "diplomatik girişimleri sürdürüyoruz" açıklaması
Çin'den ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyine destek vermesi çağrısı
Çin'den ABD'ye İsrail-Filistin sorununun çözümü için BM Güvenlik Konseyine destek vermesi çağrısı
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail saldırılarının durdurulması için BM'ye başvurulacağını duyurdu
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail saldırılarının durdurulması için BM'ye başvurulacağını duyurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sergey Lavrov Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Pınar Altuğ Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Adem Büyük Gökhan Töre Fırat Aydınus Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan'da Filistin'e destek protestoları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 22:24:12. #1.15#

title