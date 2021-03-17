Pakistan'da fabrikada yangın: 3 yaralı
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Pakistan'da fabrikada yangın: 3 yaralı

17.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:59

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Gujranwala kentindeki bir motosiklet ve çamaşır makinesi fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi sonucu alevler saatler sonra kontrol altına alınabildi. Fabrikanın yakınındaki bir bina da alevlerin sıçraması sonucu hasar gördü. Yangında yaralanan 2'si ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Pakistan'da fabrikada yangın: 3 yaralı
Pakistan'da fabrikada yangın: 3 yaralı
Pakistan'da fabrikada yangın: 3 yaralı
Pakistan'da fabrikada yangın: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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