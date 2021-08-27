Pakistan'da fabrika yangını: En az 15 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan'da fabrika yangını: En az 15 ölü

Pakistan'da fabrika yangını: En az 15 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinin Korangi kasabasında bulunan bir kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın, yetkilileri harekete geçirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kurtarma ekipleri ise bina içinde mahsur kalan çok sayıda işçiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 15 işçinin cansız bedeni çıkarıldı. İtfaiye yetkilileri, fabrikada çeşitli maddelerin üretiminde kullanılan bir kimyasalın bulunduğunu ve kimyasal kazanında çıkan yangının fabrikanın tamamına yayıldığını duyurdu.

Yanan fabrikanın duvarlarını kırarak mahsur kalan işçileri çıkarmak için ağır makineler istediklerini belirten kurtarma yetkilileri, duman nedeniyle kurtarma operasyonunda güçlük yaşadıklarını kaydetti. itfaiye ekipleri ise kurtarma çalışmalarına destek verdi. Polis tarafından yapılan açıklamada, fabrikanın içinde 20'den fazla kişinin olmasından korkulduğu belirtildi.

(Abid Mazhar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
MANİSA KULA' DA ORMAN YANGINI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik Merve Boluğur Celil Nalçakan
Spor Marcao Erol Bulut Burak Elmas Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Pakistan'da fabrika yangını: En az 15 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.08.2021 13:33:07. #1.13#

title