- Pakistan'da fabrika yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Pakistan'da fabrika yangını

İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Haberler | 3. Sayfa

- Pakistan'da fabrika yangını Pakistan'ın Lahor kentinde elektronik ürünler imal edilen bir fabrikada yangın çıktı.

- Pakistan'da fabrika yangını

LAHOR - Pakistan'ın Lahor kentinde elektronik ürünler imal edilen bir fabrikada yangın çıktı.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kentinin Walton bölgesinde elektronik ürünler imal edilen bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Fabrikadaki tüm işçiler kurtarılırken, olası bir facianın önüne geçildi. Fabrikadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Pencap Eyalet Başbakanı Sardar Usman Buzdar, çalışmaların hızlandırılması talimatı verirken, itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

- Pakistan'da fabrika yangını
- Pakistan'da fabrika yangını
- Pakistan'da fabrika yangını
- Pakistan'da fabrika yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR

Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bağcılar'da bir iş yerinde meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Yüksek gerilim hattına çıkıp intihar etmeye çalışan şahıs yürekleri ağza getirdi
Yüksek gerilim hattına çıkıp intihar etmeye çalışan şahıs yürekleri ağza getirdi
Bir süredir haber alınamayan adam, yatalak annesinin yanında ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan adam, yatalak annesinin yanında ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hande Erçel Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Pakistan'da fabrika yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 13:55:22. #1.16#

title