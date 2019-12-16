Pakistan'da eyalet parlamentosu önünde LPG'li araçta patlama oldu

16.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:38

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyalet parlamentosu önünde triportörün LPG tüpünün patlaması sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı.

Polis yetkilisi Zahur Afridi'nin yerel medyaya verdiği bilgiye göre, "rikşa" adı verilen ve taksi olarak kullanılan triportörün LPG tüpü, eyalet başkenti Peşaver'deki parlamentonun önünde bilinmeyen sebeple patladı.

Hastane sözcüsü Muhammed Asım, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamada biri ağır 11 kişinin yaralandığını ifade etti.

Asım, yaralılardan birinin polis olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA