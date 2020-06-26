Pakistan'da Ertuğrul Gazi heykeli dikildi
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Pakistan'da Ertuğrul Gazi heykeli dikildi

Pakistan'da bir site yönetimi, izledikleri Diriliş Ertuğrul dizisinin etkisiyle site çevresine dikilmek üzere iki Ertuğrul Gazi heykeli yaptırdı.

Pakistan'da Ertuğrul Gazi heykeli dikildi
26.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:38

Pakistan'da bir site yönetimi, izledikleri Diriliş Ertuğrul dizisinin etkisiyle site çevresine dikilmek üzere iki Ertuğrul Gazi heykeli yaptırdı.

Lahor kentindeki Maraghzar sitesi yöneticisi Şahzad Çima, yerel medyaya yaptığı açıklamada yaptırdıkları iki heykelin birini site önündeki caddeye diktiklerini, ikincinin ise halen site bahçesinde beklediğini söyledi.

Çok fazla site sakininin yönetimden Ertuğrul Gazi'yle ilgili talepte bulunduğunu aktaran Çima, "Heykelleri Kamalia şehrindeki metal ve fiber ustalarına yaptırdık. Heykelin dikildiği yere Ertuğrul Gazi Kavşağı diyeceğiz." dedi.

Çima, bölgedeki kavşakların isimlerini Müslüman savaşçılardan aldığını belirterek, "Bu küçük şeyler kim olduğumuzu ve İslami değerlerimizi hatırlamamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Dizinin ülkede çok izlendiğine dikkati çeken Çima, "Beni Ertuğrul Gazi'yle ilgili etkileyen en önemli şey, tüm Türk obalarını birleştirerek Osmanlı İmparatorluğu'nu kurması. Çocuklarımız bu diziyi izleyip iyi zaman geçirebilir ama aynı zamanda ilham almalılar." diye konuştu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın isteğiyle ramazan ayında devlet televizyonu PTV'de Urduca dublajlı yayınlanmaya başlayan dizinin ilk bölümü YouTube'da 60 milyon kere izlendi.

Dizinin Pakistan'daki YouTube hesabı "TRT Ertugrul by PTV" 6 milyon takipçiyi aşarken kanaldaki tüm videolar toplamda 700 milyon izleyiciye ulaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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