Pakistan'da emniyet mensuplarına yönelik silahlı saldırıda bir polis öldü - Haberler
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Pakistan'da emniyet mensuplarına yönelik silahlı saldırıda bir polis öldü

Pakistan'da emniyet mensuplarına yönelik silahlı saldırıda bir polis öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da motosikletli silahlı kişilerin güvenlik noktasındaki emniyet mensuplarına düzenlediği saldırı sonucu bir polis hayatını kaybetti, iki polis yaralandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da motosikletli silahlı kişilerin güvenlik noktasındaki emniyet mensuplarına düzenlediği saldırı sonucu bir polis hayatını kaybetti, iki polis yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, başkentin Karaçi Company bölgesinde motosikletli silahlı kişiler, güvenlik kontrol noktasına ateş açtı.

Çıkan çatışmada bir polis yaşamını yitirdi, iki polis yaralandı.

Çatışmada iki saldırgan da öldü.

İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, olayı terör saldırısı olarak niteleyerek başkentte terörle ilişkili olayların artabileceği uyarısında bulundu.

Ahmed, İslamabad polisinin ve diğer güvenlik güçlerinin alarm durumunda olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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