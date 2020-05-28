Pakistan'da düşen uçağın enkazı kaldırılıyor
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Pakistan'da düşen uçağın enkazı kaldırılıyor

Pakistan'ın Karaçi kentinde düşen Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağının enkaznı kaldırma çalışmaları başladı.

Pakistan'da düşen uçağın enkazı kaldırılıyor
28.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:53

Pakistan'ın Karaçi kentinde düşen Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağının enkaznı kaldırma çalışmaları başladı.

Pakistan'da inişe geçtiği sırada yerleşim yerine düşen Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağının enkazı kaldırılıyor. 97 kişinin ölümüne yol açan kaza sonrası uçak ekipler tarafından parçalara ayrılarak tıra yüklendi. Uçağın bazı parçaları yapılan çalışmayla kaza bölgesinden kaldırıldı. Uzmanların kaza bölgesinden önemli kanıtları da topladığı belirtildi.

Airbus A320 tipi yolcu uçağı, teknik bir arızadan dolayı Karaçi'de evlerin üzerine düşmüştü. Kaza sonucu 97 kişi hayatını kaybetmiş, yolculardan 2'sinin ise sağ kurtulduğu aktarılmıştı. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

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