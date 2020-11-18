Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: 8 ölü
18.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:30
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir düğün evinin çatısının çökmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir düğün evinin çatısının çökmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Polis yetkilileri, eyaletin Paraçinar bölgesinde bir köyde içerisinde çok sayıda davetlinin bulunduğu düğün evinin çatısının çöktüğünü bildirdi.
Yetkililer, olayda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı