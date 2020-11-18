Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: 8 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: 8 ölü

18.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 18:30
Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: 8 ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir düğün evinin çatısının çökmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir düğün evinin çatısının çökmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, eyaletin Paraçinar bölgesinde bir köyde içerisinde çok sayıda davetlinin bulunduğu düğün evinin çatısının çöktüğünü bildirdi.

Yetkililer, olayda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

İlgili Haberler

Pakistan'da yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı: 8 ölü
Pakistan'da yolcu otobüsü traktör römorkuna çarptı: 8 ölü
Evinin çatısını seraya çevirerek uyuşturucu üreten zanlı tutuklandı
Evinin çatısını seraya çevirerek uyuşturucu üreten zanlı tutuklandı
Seraya çevrilen evin çatısında uyuşturucu ele geçirildi
Seraya çevrilen evin çatısında uyuşturucu ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Şener Şen Şafak Sezer İbrahim Tatlıses Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Mert Günok Lance Stroll Sergen Yalçın Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: 8 ölü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 18:32:01. #1.14#
title