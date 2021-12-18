Pakistan'da doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü - Haberler
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Pakistan'da doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü

Pakistan'da doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü
AA / Muhammad Sabir Mazhar - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberler e göre, Karaçi'nin Paracha Çovk bölgesinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar oluştu.

Emniyet güçleri, patlamanın gaz sızıntısı sebebiyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bomba imha ekiplerinin de sevk edildiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Pakistan'da doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü

Pakistan'da doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü

Pakistan'da doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamada 12 kişi öldü

AA / Muhammad Sabir Mazhar - Son Dakika Haberleri

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