24.09.2019 16:15

- Pakistan'da deprem: 2 ölü, 70 yaralı

İSLAMABAD - Pakistan'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremde 2 kişinin öldüğü en az 70 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletleri ile Azad Keşmir, İslamabad Başkent Bölgesi'nde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Mirpur şehri olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Azad Keşmir'in Mirpur şehrinde yolların çöktüğü, 3 katlı bir binanın ve bir evin yıkılması sonucu en az 70 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Depremin Hindistan'ın kuzeyinde de hissedildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA