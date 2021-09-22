Pakistan'da Covid-19 aşısı olmayan 100 kişi gözaltına aldı - Haberler
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Pakistan'da Covid-19 aşısı olmayan 100 kişi gözaltına aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Sind eyaletinde polis ekipleri Covid-19'a karşı aşılanmayan ve aşı kartı olmayan 100 kişiyi gözaltına aldı.

Pakistan'ın Sind eyaletinde polis ekipleri Covid-19'a karşı aşılanmayan ve aşı kartı olmayan 100 kişiyi gözaltına aldı.

Pakistan'ın Sind eyaletinde polis, korona virüse (Covid-19) karşı aşılanmayan vatandaşları gözaltına alındı. Pakistan'da Covid-19'a karşı aşılamaları hızlandırmak adına Pakistan Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) tarafından yayınlanan yeni yönergelerin ardından harekete geçen Sind polisi, eyalet genelinde aşı kartı kontrolleri yaparak, Covid-19'a karşı aşılanmayan ve aşı kartı olmayan 100 kişiyi gözaltına aldı. Pakistan'ın Sind eyalet yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, 15 Eylül tarihinde yayınlanan bildiride belirtildiği üzere emniyet teşkilatına vatandaşların aşı kartlarını kontrol etmeye 'büyük ilgi göstermeleri' talimatı verildiği ifade edildi. Eyalet yönetimi, yayınlanan kararda aşı kartlarının eyalet genelinde farklı yerlerde taşınmasının zorunlu hale getirildiği ve aşı kartlarının kontrolünün Emniyet Müdürlüklerine verildiğini kaydetti.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan'da Covid-19 aşısı olmayan 100 kişi gözaltına aldı

Pakistan'da Covid-19 aşısı olmayan 100 kişi gözaltına aldı

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