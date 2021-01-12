Pakistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyasında görevli personele saldırıda 1 polis öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pakistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyasında görevli personele saldırıda 1 polis öldü

12.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:58
Pakistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyasında görevli personele saldırıda 1 polis öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, hükümetin başlattığı kampanya kapsamında çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerine düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, hükümetin başlattığı kampanya kapsamında çocuk felci aşısı yapan sağlık ekiplerine düzenlenen saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilileri, eyaletin Karak bölgesinde aşı yapan sağlık ekibine motosikletli silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.

Yetkililer, saldırıda sağlık ekibinden yaralanan olmadığını ancak 1 polis memurunun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kando kasabasında ise sağlık ekibini koruyan güvenlik ekibine bölge sakinleri taş ve sopalarla saldırdı.

TTP, çocuk felci aşılama ekiplerini hedef alıyor

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde etkin olan terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) mensupları, çocuk felci aşılama ekiplerini ve onları koruyan polisleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

TTP, söz konusu "aşılamanın Batılı ülkelerce çocukları kısırlaştırmak için kullanılan bir komplo olduğunu" öne sürüyor.

Kampanya dün başlatılmıştı

Dün, Çocuk Felci Programı Sözcüsü Zülfikar Babakel, yaptığı açıklamada, 5 gün sürecek bu yılın ilk çocuk felci aşı kampanyası kapsamında ülke genelinde 40 milyon çocuğun aşılanması için çalışacaklarını söylemişti.

Hükümet, çocuk felci vakalarının 2017'deki orana düşürülmesini hedefliyor.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'nin ardından çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Ömer Çelik Donald Trump Nikol Paşinyan Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Demet Akalın Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Turan Mesut Bakkal Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Karar Kongre Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pakistan'da çocuk felcine karşı aşı kampanyasında görevli personele saldırıda 1 polis öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 14:11:42. #1.15#
title