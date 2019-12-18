Pakistan'da çocuk felci aşılama ekibine saldırı: 2 ölü
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Pakistan'da çocuk felci aşılama ekibine saldırı: 2 ölü

Pakistan'da çocuk felci aşılama ekibine düzenlenen saldırıda ekibin güvenliğini sağlayan polislerden 2'si hayatını kaybetti.

18.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:52
Pakistan'da çocuk felci aşılama ekibine saldırı: 2 ölü

'da çocuk felci aşılama ekibine düzenlenen saldırıda ekibin güvenliğini sağlayan polislerden 2'si hayatını kaybetti.


Pakistan'da çocuk felci aşılama ekibine yönelik saldırıda, ekibin güvenliğini sağlayan polislerden 2'si hayatını kaybetti. Polis, "Çocuk felci aşı ekibiyle görevlerini sürdüren 2 polis memuru öldürüldü. Saldırganlar tespit edilemedi" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA
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