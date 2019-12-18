Pakistan'da çocuk felci aşılama ekibine saldırı: 2 ölü
Pakistan'da çocuk felci aşılama ekibine düzenlenen saldırıda ekibin güvenliğini sağlayan polislerden 2'si hayatını kaybetti.
Pakistan'da çocuk felci aşılama ekibine düzenlenen saldırıda ekibin güvenliğini sağlayan polislerden 2'si hayatını kaybetti.
Pakistan'da çocuk felci aşılama ekibine yönelik saldırıda, ekibin güvenliğini sağlayan polislerden 2'si hayatını kaybetti. Polis, "Çocuk felci aşı ekibiyle görevlerini sürdüren 2 polis memuru öldürüldü. Saldırganlar tespit edilemedi" ifadelerini kullandı. - İSLAMABAD