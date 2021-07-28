Pakistan'da Çinlilere yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
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Pakistan'da Çinlilere yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Pakistan'da Çinlilere yönelik silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Karaçi şehrinde silahlı kişilerin Çinlileri taşıyan araca ateş açması sonucu bir Çinli yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde silahlı kişilerin Çinlileri taşıyan araca ateş açması sonucu bir Çinli yaralandı.

Yetkililer, motosikletli saldırganların bir fabrikada çalışan Çinlileri taşıyan araca silahlı saldırı düzenleyip olay yerinden kaçtıklarını belirtti.

Saldırıda Çinli çalışanlardan birisi yaralandı.

Yetkililer, saldırının nedeninin araştırıldığını söyledi.

Öte yandan 14 Temmuz'da Hayber Pahtunhva eyaletinde Dasu Barajı inşaatında çalışan işçileri taşıyan otobüsün gaz sızıntısı kaynaklı teknik arıza sonucu vadiye devrildiği belirtilmişti.

14 Temmuz'da yaşanan olayda 9'u Çinli 14 kişi hayatını kaybetmişti. Bununla birlikte yaşanan olayın kaza mı yoksa bombalı saldırı mı olup olmadığına ilişkin soruşturma sürüyor.

Ketta şehrinde 21 Nisan'da otele düzenlenen saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Otelde Çin'in İslamabad Büyükelçisi Nong Rong da kalıyordu ancak saldırı sırasında otel dışındaydı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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