Pakistan'da Çinli işçileri taşıyan araca saldırı: 2 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Çinli işçileri taşıyan bir araca düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre iki çocuk hayatını kaybetti, biri Çinli üç kişi yaralandı.