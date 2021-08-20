Pakistan'da Çinli işçileri taşıyan araca saldırı: 2 ölü
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Pakistan'da Çinli işçileri taşıyan araca saldırı: 2 ölü

Pakistan'da Çinli işçileri taşıyan araca saldırı: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Çinli işçileri taşıyan bir araca düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre iki çocuk hayatını kaybetti, biri Çinli üç kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Çinli işçileri taşıyan bir araca düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre iki çocuk hayatını kaybetti, biri Çinli üç kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Gwadar bölgesinde Çinli işçileri taşıyan bir araca intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, iki çocuk yaşamını yitirdi, biri Çinli üç kişi yaralandı.

Belucistan Sözcüsü Liyakat Şehvani, hayatını kaybeden çocukların saldırının gerçekleştiği yerde oyun oynadığını aktararak saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dasu Barajı inşaatında çalışan işçileri taşıyan otobüse, 14 Temmuz'da düzenlenen saldırı sonucu 10'u Çinli 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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