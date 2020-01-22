Pakistan'da çıkan yangın 400 evi küle çevirdi

22.01.2020 20:03 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:03

Pakistan'ın Karaçi kentinde derme çatma evlerin bulunduğu bir mahallede çıkan yangın sonucu 400 civarında evin kısmen ya da tamamen yandığı belirtildi.



Tamamı çadır, sac ve tahtadan baraka tipi yapılardan oluşan Teen Hatti Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın evleri sardı. Euronews.com'da Görüntüle