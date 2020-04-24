Pakistan'da cemaat cuma namazında sosyal mesafe kuralına uydu
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Pakistan'da cemaat cuma namazında sosyal mesafe kuralına uydu

Korona virüs salgını nedeniyle pek çok ülkede cemaatle namaz kılınması yasaklanırken, Pakistan'da cuma namazı cemaatle sosyal mesafe kuralına uyarak kılındıKorona virüs salgını dünya genelinde yaşantının değişmesine neden oldu.

24.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:26
Pakistan'da cemaat cuma namazında sosyal mesafe kuralına uydu

Korona virüs salgını nedeniyle pek çok ülkede cemaatle namaz kılınması yasaklanırken, Pakistan'da cuma namazı cemaatle sosyal mesafe kuralına uyarak kılındı

Korona virüs salgını dünya genelinde yaşantının değişmesine neden oldu. Son dönemlerde İtalya'dan ABD'ye, Japonya'dan Belçika'ya, Fransa'dan Ürdün'e sosyal mesafe kavramının günlük hayata girmesine neden olan salgından dolayı çok sayıda insan da hayatını kaybetti. Ülkelerin sınırlarını kapatmasına, uçuşların askıya alınmasına neden olan salgında cemaatle namaz kılınması da yasaklandı. Cuma namazlarının da kısıtlanmasıyla Mekke'de bulunan Mescid-i Haram ile Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'de ve işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da Ramazan'ın ilk cuması cemaatle kılınmadı. Pakistan'da ise tam tersi görüntüler ortaya çıktı. Pakistanlılar cuma namazını cemaatle kılarken sosyal mesafe kuralına uydu.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, Pakistanlılara Ramazan boyunca namazlarını evlerde kılmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Ülkede bugüne kadar 11 bin 155 korona virüs vakası görülürken, 237 kişi da hayatını kaybetti.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan'da cemaat cuma namazında sosyal mesafe kuralına uydu

Kaynak: İHA

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