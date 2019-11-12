Pakistan'da çekirge istilası
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Pakistan'da çekirge istilası

Pakistan çekirge istilasına uğradı.

12.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:00
Pakistan'da çekirge istilası

çekirge istilasına uğradı. Yetkililer, durumu izlediklerini, genel olarak çekirgelerin zararsız olduklarını açıkladı.

Pakistan'ın Sind eyaletindeki kenti, çekirge istilasına uğradı. Hayatı olumsuz yönde etkileyen çekirgelere ilişkin yetkililer, durumu izlediklerini ve çekirgelerin genellikle zararsız olduklarını açıkladı. Öte yandan, Sind eyaleti yönetimi, çiftçilere, bu tarz durumların yaşanmaması adına tarım alanlarının ilaçlanması gerektiğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Çekirgelerin görüntüleri-Farklı alanlardan görüntüler

-Detaylar


Kaynak: DHA
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