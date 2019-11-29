Pakistan'da çekçekli patlama: 7 yaralı

29.11.2019 13:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 13:45

Pakistan'da bomba yüklü çekçeğin infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.



Pakistan'ın Lahore kentinde bomba yüklü bir çekçeğin patlaması sonucu en az 7 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırılırken, 2 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen bomba imha uzmanları, çekçekte 2 kilograma yakın patlayıcı madde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan çekçek sürücüsü ifadesinde, Sherakot bölgesinden geçtiğini ve patlamanın Samanabad bölgesinde çekçeğini bir tesis yakınına park ettiği sırada meydana geldiğini söyledi. Sürücü patlama sırasında araç içerisinde olmadığını kaydetti. Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken, patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. - LAHOR

Kaynak: İHA