Pakistan'da çatışma: 10 terörist etkisiz hale getirildi
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Pakistan'da çatışma: 10 terörist etkisiz hale getirildi

22.12.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:53
Pakistan'da çatışma: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, eyaletin Ketta şehrinde bir bölgede teröristlerin gizlendiğine dair istihbarat alan güvenlik kuvvetleri, söz konusu yere operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu teröristlerin, 20 Kasım'da bir askerin hayatını kaybettiği saldırıya dahil olduğu aktarıldı.

Teröristlerin hangi gruba üye olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler, bölgede güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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