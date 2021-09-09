Pakistan'da çatı çöktü: 4 ölü
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Pakistan'da çatı çöktü: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

- Pakistan'da çatı çöktü: 4 ölü Pakistan'ın Karaçi kentinde bir evin çatısının çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

- Pakistan'da çatı çöktü: 4 ölü

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde bir evin çatısının çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağışlar felakete yol açtı. Kente bağlı Orangi kasabasında yer alan bir evin çatısı şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Polis, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölenlerin kimliklerini olay anında evde uyuyan Naseeb Hawa Khatoon adlı kadın ve 3 çocuğu olarak açıklayan polis, talihsiz anne ve çocukların enkaz altında kalmaları sonucu yaşamlarını yitirdiklerini aktardı.

Olayın MPR Kolonisi Sokak 15'te sabah erken saatlerde meydana geldiği belirtilirken, evin sahibi Rasool Saeed ve diğer aile üyelerinin ise su baskınları nedeniyle dün gece evden ayrıldığı ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, jandarma ve kurtarma ekiplerinin, çöken evin enkazını kaldırmaya başladığı bildirildi. Polisin, olaya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Pakistan'da çatı çöktü: 4 ölü
Pakistan'da çatı çöktü: 4 ölü
Pakistan'da çatı çöktü: 4 ölü
Pakistan'da çatı çöktü: 4 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar

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