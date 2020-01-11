Pakistan'da çarpışan iki araç yandı: 8 ölü

11.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:08

Pakistan'da meydana gelen bir trafik kazası sonrası araçlar yandı. Olayda 2'si çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya kazanın Sind Eyaleti'nin yönetim merkezi olan Karaçi'de meydana geldiğini duyurdu. Bir minibüs ile rikşav adı verilen aracın çarpışması sonrası araçların yandığı belirtildi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Araca müdahale edildiği, 6 kişinin olay yerinde, ağır yaralı 2 kişinin ise kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. Ölenlerden 3'ünün kadın, 2'sinin ise çocuk olduğu; kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------Yanan minibüslerin görüntüleriMinibüslerin söndürüldükten sonraki görüntüleri

Çevrede toplanan halk

Kaynak: DHA