Pakistan'da camilerde Türkiye için dua edildi

Pakistan'da camilerde Türkiye'deki orman yangınlarının bir an önce son bulması için dua edildi.

Pakistan'da camilerde Türkiye'deki orman yangınlarının bir an önce son bulması için dua edildi.

Başkent İslamabad'ın simgelerinden Faysal Camisi'nde cuma namazı sırasında Türkiye için eller semaya kaldırıldı.

Duada Türkiye'deki orman yangınlarının bir an önce son bulması ve hayatını kaybedenlere de rahmet dileğinde bulunuldu.

İslamabad başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerinde de camilerde Türkiye için dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı