Pakistan'da camide namaz sırasında intihar saldırısı: En az 15 ölü 19 yaralı
Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Kuetta kentinde bir camiyi hedef alan intihar saldırısında en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi
11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:07
Pakistan'ın Afganistan sınırına yakın Belücistan eyaletinin Kuetta kentinde bir camide akşam namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında biri polis en az 15 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda 19 kişi de yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com