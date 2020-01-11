Pakistan'da camide namaz sırasında intihar saldırısı: En az 15 ölü 19 yaralı
Haberler » Dünya » Pakistan'da camide namaz sırasında intihar saldırısı: En az 15 ölü 19 yaralı - Haberler

Pakistan'da camide namaz sırasında intihar saldırısı: En az 15 ölü 19 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Kuetta kentinde bir camiyi hedef alan intihar saldırısında en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi

11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:07
Pakistan'da camide namaz sırasında intihar saldırısı: En az 15 ölü 19 yaralı

'ın sınırına yakın Belücistan eyaletinin Kuetta kentinde bir camide akşam namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında biri polis en az 15 kişi hayatını kaybetti.


Saldırıda 19 kişi de yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler