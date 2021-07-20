Pakistan'da Broad Peak zirvesinden dönüşte düşen Güney Koreli dağcı kayıp
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Pakistan'da Broad Peak zirvesinden dönüşte düşen Güney Koreli dağcı kayıp

Pakistan'da Broad Peak zirvesinden dönüşte düşen Güney Koreli dağcı kayıp
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'da, kuzeydeki Karakurum Dağları'nda Broad Peak zirvesine yaptığı tırmanıştan dönerken düşen 57 yaşındaki Güney Koreli dağcı Kim Hong Bin'in kayıp olduğu bildirildi.

Pakistan'da, kuzeydeki Karakurum Dağları'nda Broad Peak zirvesine yaptığı tırmanıştan dönerken düşen 57 yaşındaki Güney Koreli dağcı Kim Hong Bin'in kayıp olduğu bildirildi.

Pakistan Dağcılık Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Güney Koreli Dağcı Kim, 18 Temmuz'da 8 bin 47 metre yükseklikteki Broad Peak zirvesinden dönüşte kayarak dağın Çin tarafına düştü.

57 yaşındaki dağcıdan düştüğü günden bu yana haber alınamazken arama kurtarma çalışmaları için hava şartlarının düzelmesi bekleniyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Seul'un hem Pakistan hem de Çin makamlarıyla konuyla ilgili iletişim halinde olduğu bildirildi.

Öte yandan, Güney Kore'nin İslamabad Büyükelçiliği de bölgeye bir arama kurtarma ekibi göndermeye hazırlanıyor.

1991'de Alaska'da yaptığı bir tırmanış sırasında şiddetli donma sebebiyle iki elindeki tüm parmaklarını kaybeden dağcı Kim, dünyanın en yüksek 14 zirvesine çıkan ilk engelli kişi olmuştu.

Şubatta Pakistan'ın milli kahramanı olarak anılan dağcı Ali Sadpara ile İzlandalı Jon Snorri ve Şilili Juan Pablo Mohr'un K2'ye tırmanmaya çalışırken ölmüştü.

Yetkililer dağcıların cesetlerini almak için helikopterler ve taşıyıcılar kullanmış ancak bu çabalar bile başarısız olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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