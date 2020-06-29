- Pakistan'da borsa binasına silahlı saldırı: 2 ölü
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- Pakistan'da borsa binasına silahlı saldırı: 2 ölü

- Pakistan'da borsa binasına silahlı saldırı: 2 ölü Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına silahlı saldırı düzenlendiği, en az 2 sivilin öldüğü bildirildi.

29.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:54

- Pakistan'da borsa binasına silahlı saldırı: 2 ölü

KARAÇİ - Pakistan Borsası'nın Karaçi'deki binasına silahlı saldırı düzenlendiği, en az 2 sivilin öldüğü bildirildi.

Pakistan'da borsa binasına silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırganların el yapımı bomba ve silahlarla bina girişinde ateş açtığı ve içeri girdiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada 4 saldırganın öldürüldüğü kaydedilirken, saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırıda en az 2 sivilin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Binada bulunan silahlı saldırganların kaç kişi olduğu henüz bilinmiyor.

Yüksek güvenlikli bölgede yer alan borsa binasında birçok özel bankanın merkez ofisinin bulunduğu öğrenildi.

- Pakistan'da borsa binasına silahlı saldırı: 2 ölü

Kaynak: İHA

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