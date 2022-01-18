Pakistan'da bombalı saldırı sonucu trenin raydan çıkmasıyla 5 kişi yaralandı - Haberler
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Pakistan'da bombalı saldırı sonucu trenin raydan çıkmasıyla 5 kişi yaralandı

Pakistan'da bombalı saldırı sonucu trenin raydan çıkmasıyla 5 kişi yaralandı
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde demir yoluna yakın bir mesafede patlatılan bomba sonucu yolcu treninin raydan çıkmasıyla 5 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde demir yoluna yakın bir mesafede patlatılan bomba sonucu yolcu treninin raydan çıkmasıyla 5 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Bolan bölgesinde demir yolu yakınında motosiklete yüklü bomba, yolcu treninin geçişi sırasında infilak etti.

Bombanın etkisiyle tren raydan çıkarken, olayda 5 kişi yaralandı.

Patlama, güvenlik güçlerine ait bir aracın bölgeden geçişinin ardından gerçekleşti.

Yetkililer, olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

Pakistan, Bomba, Güncel, Haber

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