Pakistan'da bombalı saldırı sonucu trenin raydan çıkmasıyla 5 kişi yaralandı
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde demir yoluna yakın bir mesafede patlatılan bomba sonucu yolcu treninin raydan çıkmasıyla 5 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde demir yoluna yakın bir mesafede patlatılan bomba sonucu yolcu treninin raydan çıkmasıyla 5 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Bolan bölgesinde demir yolu yakınında motosiklete yüklü bomba, yolcu treninin geçişi sırasında infilak etti.
Bombanın etkisiyle tren raydan çıkarken, olayda 5 kişi yaralandı.
Patlama, güvenlik güçlerine ait bir aracın bölgeden geçişinin ardından gerçekleşti.
Yetkililer, olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri