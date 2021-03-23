Pakistan'da bombalı saldırı: 3 ölü
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Pakistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

23.03.2021 19:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:35
Pakistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerine ait bir ofisin yakınında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçlerine ait bir ofisin yakınında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Yetkililer, Afganistan sınırındaki Çaman şehrinde motosiklete yerleştirilen bombanın güvenlik güçlerine ait bir ofisin yakınında patlatıldığını belirtti.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bölgede, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) mensubu teröristler sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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