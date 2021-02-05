Pakistan'da bombalı saldırı: 16 yaralı
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Pakistan'da bombalı saldırı: 16 yaralı

05.02.2021 13:06 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:11
Pakistan'da bombalı saldırı: 16 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" yürüyüşüne yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu en az 16 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" yürüyüşüne yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu en az 16 kişi yaralandı.

Pakistan, bombalı saldırıyla sarsıldı. Ülkenin Belucistan eyaletine bağlı Sibi bölgesinde "5 Şubat Keşmir Dayanışma Günü" kapsamında düzenlenen yürüyüşe bombalı  saldırı düzelendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sibi polis şefi Wazir Khan Marri, patlama sonucu 2'si çocuk 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Marri, 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu söyledi. Patlamanın gerçekleştirildiği bölge güvenlik çemberine alındı. Olay yerine çok sayıda bomba imha ekibi gönderildi. 


Pakistan'da bombalı saldırı: 16 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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