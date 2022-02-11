Pakistan'da bit pazarında yangın - Haberler
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Pakistan'da bit pazarında yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pakistan'da bit pazarında yangın

Pakistan'da bit pazarında çıkan yangında 500'den fazla tezgah küle döndü.

Pakistan'da bit pazarında çıkan yangında 500'den fazla tezgah küle döndü.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin Gujrat bölgesindeki Lalamusa kentinde bir bit pazarında gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine gelen 20 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yaklaşık 6 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği pazar yerinde 500'den fazla tezgah ve 2 araç küle döndü.

Yangının nedeni ise henüz tespit edilemedi. - İSLAMABAD

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Pakistan, Pencap, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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