Pakistan'da bir medresede patlama: 7 ölü 72 yaralı
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Pakistan'da bir medresede patlama: 7 ölü 72 yaralı

27.10.2020 10:26 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:31
Pakistan'da bir medresede patlama: 7 ölü 72 yaralı

Pakistan'ın Peşaver kentinde dini eğitim yapan bir medresede patlama meydana geldi.

Pakistan'ın Peşaver kentinde dini eğitim yapan bir medresede patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, aralarında eğitim gören çocuklarında bulunduğu 72 kişi yaralandı.

Patlama, bugün yerel saatle 08.30'da (GMT) şehrin Dir Kolonisi bölgesinde dini bir okul olarak hizmet veren Speen Cemaat Camisi'nde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü ve 72 kişinin yaralandığı açıklandı. Peşaver polis şefi Muhammed Ali Khan, basına yaptığı açıklamada, "Patlama meydana geldiğinde (Öğrenciler) burada Kur'an okuyorlardı" dedi.Patlamanın bir çanta içinde bırakılan zaman ayarlı el yapımı bombadan kaynaklandığı açıklanırken, olayı henüz üstlenen olmadı.  

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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