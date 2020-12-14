Pakistan'da bir haftada 433 kişi koronadan öldü
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Pakistan'da bir haftada 433 kişi koronadan öldü

14.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:02
Pakistan'da bir haftada 433 kişi koronadan öldü

Pakistan'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle bir haftada 433 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle bir haftada 433 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında Pakistan'da can kayıpları artıyor. Pakistan'da bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 433 olarak açıklandı. Son bir haftada ülke genelinde 20 bin 493 korona virüs vakası tespit edilirken, günlük ortalama vaka sayısının 2 bin 927 olduğu öğrenildi. Günlük bazda ortalama 61 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, son 1 haftadaki korona kaynaklı can kaybı sayısı ise 433 oldu. Bu süreçte 10 bin 245 kişi iyileşirken günlük bazda ortalama iyileşen sayısı ise bin 463 olarak açıklandı.

Ülke genelindeki toplam vaka sayısı 440 bin 787 olurken, son 24 saatte 2 bin 362 kişiye korona virüs teşhisi kondu. Kamusal alanda maske kullanmanın zorunlu olduğu, sinema, tiyatro salonu, düğünler, ofislerin kapalı olduğu ülkede kalabalık toplanmalar ise 300 kişi ile sınırlı.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, korona virüs aşısının önümüzdeki 2 ay içerisinde kullanıma hazır olacağını söylemişti. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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