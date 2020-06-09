Pakistan'da bir günde Kovid-19 nedeniyle 105 kişi öldü
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Pakistan'da bir günde Kovid-19 nedeniyle 105 kişi öldü

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı son 24 saatte 4 bin 646 kişi artarak 108 bin 317'ye yükseldi.

Pakistan'da bir günde Kovid-19 nedeniyle 105 kişi öldü
09.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:23

Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı son 24 saatte 4 bin 646 kişi artarak 108 bin 317'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 105 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu toplam ölü sayısı 2 bin 172 oldu.

Son 24 saatte 24 bin 620 testin yapıldığı ülkede 4 bin 646 pozitif vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 108 bin 317, toplam test sayısı ise 730 bin 453 oldu.

En çok vaka görülen eyalet olan Pencap'ta virüse yakalananların sayısı 40 bin 819 olurken en az vaka 412 kişiyle Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de kaydedildi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 35 bin 18 oldu.

Virüs Temmuz ya da Ağustos'ta tepe noktasına ulaşabilir

Pakistan Başbakanı İmran Han, yaptığı görüntülü açıklamada, ülkede daha önce mayıs ya da haziran aylarında beklenen vaka sayılarında ulaşılacak tepe noktasının, yeni yapılan tespitlere göre temmuz sonu ya da ağustos ayı içinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Uzmanların Pakistan'da virüsün tepe noktasına ulaşmasına ilişkin çalışmasını aktaran Han, "Uzmanlara göre virüs yayılmasını sürdürdükten bir süre sonra tepe noktaya ulaşacak ve yayılma hızı yatay ve düşey bir seyir izleyecek. Yayılmanın düz bir seyir izlemesi hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için çok önemli." diye konuştu.

Sosyal mesafe, temas ve maske takma kurallarını uyguladığı takdirde virüsle mücadelenin yönetilebileceğini söyleyen Han, "Maske, virüsün yayılmasını yüzde 50 oranında düşürüyor. Kurallara uymazsak başta yaşlılarımızın hayatlarını tehlikeye atar, ülkemizde ABD, Brezilya ve Avrupa'da yaşanan sıkıntıları yaşarız." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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