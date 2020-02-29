Pakistan'da bir fabrikada buhar kazanı patladı: 4 ölü, 5 yaralı
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Pakistan'da bir fabrikada buhar kazanı patladı: 4 ölü, 5 yaralı

Pakistan'da bir kağıt fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 4 işçi hayatını kaybederken 5 işçi de yaralandı.

29.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:05
Pakistan'da bir fabrikada buhar kazanı patladı: 4 ölü, 5 yaralı

'da bir kağıt fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 4 işçi hayatını kaybederken 5 işçi de yaralandı.


Pakistan'ın Pencap eyaletinin Kasur şehrinde bulunan kağıt fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 4 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlama nedeniyle çıkan yangını kontrol altına aldı. Patlama sonucu fabrikanın büyük bir kısmı zarar gördü. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Polis ekipleri, araştırmaların sürdüğünü aktardı. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

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