Pakistan'da bina çöktü: 18 ölü
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Pakistan'da bina çöktü: 18 ölü

Pakistan'da 5 katlı binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.

06.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:21
Pakistan'da bina çöktü: 18 ölü

'da 5 katlı binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.

Pakistan'ın şehrinde dün 5 katlı binanın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin ikamet ettiği binada ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı. Abbasi Shaheed Hastanesine 30'dan fazla yaralının kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Enkaz altından 2 çocuğun sağ çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Bölgede çalışmaların sürdüğü belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA


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: Pakistan'da bina çöktü: 18 ölü
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