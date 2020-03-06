Pakistan'da bina çöktü: 18 ölü
Haberler » 3. Sayfa » Pakistan'da bina çöktü: 18 ölü - Haberler

Pakistan'da bina çöktü: 18 ölü

Pakistan'da 5 katlı binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.

06.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:15
Pakistan'da bina çöktü: 18 ölü

'da 5 katlı binanın çökmesi sonucu ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı.


Pakistan'ın şehrinde dün 5 katlı binanın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin ikamet ettiği binada ölü sayısının 18'e yükseldiği açıklandı. Abbasi Shaheed Hastanesine 30'dan fazla yaralının kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Enkaz altından 2 çocuğun sağ çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı. Bölgede çalışmaların sürdüğü belirtildi. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler