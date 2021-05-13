Pakistan'da bayram namazı kılındı
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Pakistan'da bayram namazı kılındı

Pakistan'da bayram namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pakistanlı Müslümanlar, bayram namazı için ülkenin dört bir yanındaki camilere akın etti.

Pakistanlı Müslümanlar, bayram namazı için ülkenin dört bir yanındaki camilere akın etti.

Ramazan Bayramı, tüm İslam dünyasında olduğu gibi Pakistan'da da korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde kutlanıyor. Pakistanlı Müslümanlar, bayram namazı için ülkenin dört bir yanındaki camilere akın etti. Sabahın erken saatlerinde camileri dolduran Müslümanlar bayram namazını kıldı. Karaçi'de yüzlerce kişi açık alanda namaz kılarken, sadece birkaçının maske takması dikkat çekti.

Namaz sonrasında korona virüs salgınının sona ermesi, Filistin ve Keşmir'de zulüm gören Müslümanlar ve Pakistan'ın refahı için dua edildi.

Pakistan Başbakanı Imran Han, Ramazan Bayramı ile dolayısıyla yayınladığı mesajda Pakistanlıları selamlayarak, farkındalık ve şefkatin toplumunun gerçek gücü ve kimliği olduğunu belirtti. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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